Na slovenjgraškem območju zasegli več sadik konoplje

Slovenj Gradec, 18. oktobra - Policisti Policijske postaje Slovenj Gradec so v petek opravili hišno preiskavo pri 35-letnemu občanu s slovenjgraškega območja. Našli in zasegli so mu več sadik konoplje, visoke od pol do dobrih dveh metrov. 35-letnika bodo kazensko ovadili zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.