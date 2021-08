Zaradi mamil 20-letni moški z žalskega območja v pripor

Žalec, 2. avgusta - Žalski policisti so v petek na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 20-letnemu moškemu z območja Zabukovice pri Žalcu in mu zasegli več različnih vrst prepovedane droge. Na podlagi kazenske ovadbe zaradi prometa z mamili so ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.