Podelitev zlatih globusov bo kljub kritikam in bojkotu NBC

Los Angeles, 16. oktobra - Podelitev zlatih globusov prihodnje leto bo, so zatrdili organizatorji, pa čeprav brez prenašanja televizije NBC, ki je za to skrbela od leta 1996. Na NBC se pridružujejo kritikam, da so reforme, ki jih je Združenje tujih dopisnikov Hollywooda, ki podeljuje nagrade, sprejelo po obtožbah rasizma in seksizma, nezadostne. Prireditev bo 9. januarja.