Televizija NBC ne bo prenašala podelitve zlatih globusov leta 2022

Los Angeles, 11. maja - S televizije NBC, ki od leta 1996 prenaša podelitev zlatih globusov, so sporočili, da ne bodo prenašali prireditve leta 2022. Z odločitvijo so se pridružili kritikom, ki menijo, da so reforme, ki jih je Združenje tujih dopisnikov Hollywooda sprejelo po obtožbah rasizma in seksizma, nezadostne.