Kovšca z delegacijo odbora Evropskega parlamenta o vlogi državnega sveta in vladanju z odloki

Ljubljana, 15. oktobra - Tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca se je danes sestal z delegacijo odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), ki je v Sloveniji na misiji ugotavljanja dejstev. Kot je dejal, so se med drugim pogovarjali o vlogi državnega sveta in vladanju z odloki namesto z zakoni.