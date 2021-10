Tuji mediji obširno o prepiru med Janšo in Ruttejem

Bruselj/Haag/Ljubljana, 15. oktobra - Številni tuji mediji so v četrtek in danes obširno poročali o "tviterskem prepiru" med slovenskim premierjem Janezom Janšo in evropskimi politiki, med njimi nizozemskim premierjem Markom Ruttejem. Med drugim so opozarjali, da so Janševi tviti sprožili diplomatski spor, spomnili so tudi na pretekle škandale slovenskega premierja.