Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 10.)

Ljubljana, 14. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o obisku slovaške predsednice Zuzane Čaputove pri predsedniku Borutu Pahorju. Poročale so tudi o tem, da je predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli pozval premierja Janeza Janšo, naj preneha napadati evropske poslance in o tem, da se je Janša izognil srečanju z delegacijo Evropskega parlamenta.