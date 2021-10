Dnevnik o policiji (15. 10.)

Ljubljana, 14. oktobra - Peter Lovšin v komentarju Toksično drevo zori zastrupljene sadeže piše o policiji. Parlamentarno zaslišanje štirih visokih uslužbencev policije je bilo hkrati osvežujoče in skrb zbujajoče. Dočakali smo, da so omenjeni smeli spregovoriti o okoliščinah svojih kazenskih premestitev, saj so bile pred tem znane le neuradne informacije, piše avtor.