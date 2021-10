Valicon: Upad zaupanja v policijo, predsednika republike in zdravstvo

Ljubljana, 14. oktobra - Slovenci so od marca največ zaupanja izgubili v policijo, predsednika republike, zdravstvo in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je pokazala raziskava družbe Valicon. Med poklici pa je zaznala občuten upad zaupanja v policiste, učitelje, TV voditelje in zdravnike. Najbolj zaupanja vredna institucija so mala slovenska podjetja.