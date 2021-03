Valicon: Največ zaupanja državljanov med epidemijo izgubili policisti

Ljubljana, 19. marca - Med epidemijo so glede na čas pred njo največ zaupanja državljanov pridobili univerzitetni profesorji, učitelji, občinski uradniki in novinarji, največ pa so ga izgubili policisti, ugotavlja Valicon. Najbolj zaupanja vredna institucija ostajajo mala podjetja, na dnu lestvice pa ostajajo ključne institucije izvršne in zakonodajne oblasti ter cerkev.