Koritnik prioritete predsedovanja predstavil še odboru Evropskega parlamenta za industrijo

Ljubljana, 15. julija - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes odboru Evropskega parlamenta za industrijo, raziskave in energijo predstavil prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU na področjih politike mobilnega gostovanja, upravljanja podatkov, krepitve kibernetske varnosti in odpornosti, digitalnega razvoja EU do leta 2030 ter boljše pravne ureditve.