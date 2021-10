Misija Evropskega parlamenta nadaljuje pogovore v Sloveniji

Ljubljana, 14. oktobra - Misija Evropskega parlamenta za ugotavljanje dejstev danes nadaljuje obisk v Sloveniji. Med drugim so se evropski poslanci sestali z novinarji in predstavniki novinarskih organizacij. Sestali so se tudi s predstavnico društva javnih tožilcev. Popoldne naj bi se sestali tudi s predstavniki ministrstva za kulturo, a so ti srečanje odpovedali.