V misiji Evropskega parlamenta za ugotavljanje dejstev v Sloveniji tudi Tomčeva

Bruselj, 6. oktobra - V misiji Evropskega parlamenta, ki bo od 13. do 15. oktobra preverjala raven demokracije v Sloveniji, bo tudi evropska poslanka iz vrst desnosredinske EPP in vladajoče SDS Romana Tomc. Tomčeva je za STA potrdila, da naj bi bila na predlog EPP članica misije, ki je po njenih besedah politična in uperjena proti aktualni vladi.