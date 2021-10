Na posvetu poudarili pomen elektrifikacije za trajnostno prihodnost

Ljubljana, 14. oktobra - Elektrifikacija bo igrala pomembno vlogo pri prehodu v trajnostno prihodnost, vso potrebno tehnologijo za to pa že imamo, je prepričan predsednik grozda Schneider Electrica za jugovzhodno Evropo Petr Hermann. Kot je dejal na današnjem posvetu, bodo potrebne inovacije v vseh segmentih elektroenergetike, od proizvodnje in distribucije do uporabe.