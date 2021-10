KGZS opozarja na zaskrbljujoče ekonomsko stanje v kmetijstvu

Ljubljana, 6. oktobra - Ekonomsko stanje v slovenskem kmetijstvu je ob podražitvi inputov in stagnaciji cen kmetijskih proizvodov zaskrbljujoče, opozarja KGZS. Najslabše je v živinoreji in pridelavi mleka, po pozebi, suši in neurjih tudi v rastlinski pridelavi. Skupaj z drugimi kmetijskimi organizacijami bodo vlado znova pozvali k zvišanju sredstev za naložbe.