ZD Ljubljana skupaj z Dunking Devils za čim več znanja o srčnem zastoju

Ljubljana, 14. oktobra - Simulacijski center Zdravstvenega doma Ljubljana pred sobotnim svetovnim dnevom oživljanja v sodelovanju z akrobatsko skupino Dunking Devils danes do 14. ure organizira dogodek na Stritarjevi ulici v bližini Mestne hiše. Z njim želijo čim več Ljubljančanov in mimoidočih ozavestiti o pomenu hitre prepoznave in ukrepanja v primeru srčnega zastoja.