V Nemčiji ob pomanjkanju surovin in zastojih svarila pred višjimi cenami

Berlin, 12. oktobra - Nemške trgovce pred božičnimi in novoletnimi prazniki skrbijo pomanjkanje materialov in ozka grla v dobavnih verigah. Tako svarijo, da nekateri izdelki morda ne bodo na voljo ali pa bodo dražji. V največjem evropskem gospodarstvu so se ob tem cene pri proizvajalcih septembra zvišale za največ po letu 1974.