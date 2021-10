Nemški izvoz avgusta s prvim padcem po aprilu 2020

Frankfurt, 8. oktobra - Nemčija je avgusta izvozila za 104,4 milijarde evrov blaga, kar je 1,2 odstotka manj kot julija in 14,4 odstotka več kot avgusta lani. Razlog za mesečni padec - prvi po aprilu 2020 - so težave v dobavni verigi in pomanjkanje surovin, je danes sporočil nemški statistični urad Destatis.