Zunanja ministra Slovenije in BiH v Ljubljani o dvostranskih odnosih in evropski perspektivi BiH

Ljubljana, 12. oktobra - Zunanji minister Anže Logar bo danes na delovnem obisku gostil zunanjo ministrico Bosne in Hercegovine Bisero Turković. Med glavnimi temami pogovorov bodo dvostranski odnosi in sodelovanje med državama ter potek reformnih procesov v okviru evroatlantske perspektive Bosne in Hercegovine, napovedujejo na MZZ.