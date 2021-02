Med počitnicami v Kranjski Gori in Bohinju veliko dnevnih obiskovalcev

Kranjska Gora/Bohinj, 20. februarja - Zimske šolske počitnice so za kranjskogorski turizem običajno en izmed vrhuncev leta. Tudi letos beležijo povečan obisk, vendar je velika večina dnevnih obiskovalcev, saj so hoteli zaprti. Obiskovalce tako v Kranjski Gori kot v Bohinju vabijo urejene smučarske in tekaške proge, prosijo pa jih, naj se držijo epidemioloških ukrepov.