Natečaj kresnice za ženskam posvečene pesniške zbirke

Ljubljana, 11. oktobra - Gibanje Kultura-Natura Slovenija je pripravilo pesniški natečaj in nagrado za nove, angažirane, ženskam posvečene pesniške zbirke z imenom kresnice. Natečaj je namenjen celotnemu slovenskemu prostoru, torej tudi slovenskim pesnicam in pesnikom v zamejstvu ter po svetu. Odprt bo do 25. decembra, razglasitev rezultatov pa bo 8. marca 2022.