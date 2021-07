Angažiranim, ženskam posvečenim pesniškim zbirkam nova nagrada kresnice

Kropa, 19. julija - Gibanje Kultura-Natura Slovenija napoveduje pesniški natečaj in nagrado za nove, angažirane, ženskam posvečene pesniške zbirke. Pesniški natečaj in nagrada se bosta imenovala kresnice, namenjena pa bosta celotnemu slovenskemu prostoru, torej tudi slovenskim pesnicam in pesnikom v zamejstvu ter po svetu.

Novo nagrado je gibanje Kultura-Natura Slovenija napovedalo minuli petek na Kristininem pesniškem večeru v Kropi, ki ga je pripravilo v spomin na 155. obletnico rojstva pesnice in učiteljice Kristine Šuler (1866 - 1959). Natečaj in nagrada bosta imela domicil v Šmelovi hiši v Kropi, kjer je pesnica preživela otroštvo, ter v stari šoli na Stari Gori, kjer je z nezakonsko hčerko Kristo našla mir in poučevala kar 25 let.

Kot so ob 150. obletnici njenega rojstva zapisali v Muzejih radovljiške občine, je Kristina Šuler začela pesniti že pri rosnih 14. letih, in sicer sprva v nemščini. Pri pisanju pesmi sta jo spodbujala Fran Saleški Finžgar in Andrej Medved. V njenih delih so pogosti lirični opisi narave, še posebej se je navduševala nad planinarjenjem, pozneje pa so pesmi postale bolj osebnoizpovedne.

Pesniški natečaj Kresnice bo odprt vsako leto od 17. julija do 25. decembra, kar se navezuje na datum rojstva in smrti pesnice. Razglasitev lavreatov bo vsako leto 8. marca. Kot je v današnjem sporočilu za javnost zapisal predsednik gibanja Kultura-Natura Slovenija Slavko Mežek, bo dobitnik priznanja prejel pozornost trajne vrednosti, enotedensko ustvarjalno bivanje v kulturni rezidenci Mežnarija Kropa, pesniški večer ter natis nagrajenih pesmi v knjižni zbirki PKD.

Gibanje Kultura-Natura Slovenija že 11 let podeljuje tudi priznanja Naša Slovenija za zgledne dosežke pri ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne dediščine.