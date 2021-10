Dnevnik o odstopu avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza (11. 10.)

Ljubljana, 11. oktobra - Aleš Gaube v komentarju Kanclerska rošada za ohranitev oblasti piše, da so za presenetljiv umik avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza odgovorni predvsem vplivni deželni glavarji iz vrst ÖVP, ki so bili v zadnjih mesecih vse bolj nezadovoljni z njegovim slogom vladanja. Podali so se v kanclersko rošado z Alexandrom Schallenbergom, navaja avtor.