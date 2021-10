Finance o ceni elektrike in plina (12. 10. )

Ljubljana, 11. oktobra - Jurij Šimac v komentarju Kdo lahko sklesti cene elektrike in plina? piše o tem, da podjetja v Evropi trenutno skrbijo zastoji v dobaviteljskih verigah in povišane cene energentov. Zaradi podražitev elektrike in plina bodo trpela gospodinjstva, že zdaj pa trpi industrija, tudi v Sloveniji, opozarja avtor.