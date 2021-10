Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. in 10. 10.)

Ljubljana, 10. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da četrti val epidemije v Sloveniji upada. Poročale so tudi o tem, da je Evropsko združenje novinarjev podprla prizadevanja za zagotovitev financiranja STA. Pisale so še, da je notranji minister Aleš Hojs podprl poziv 12 članic EU k financiranju fizičnih ovir na mejah z evropskimi sredstvi.