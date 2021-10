Finance o pogojih za razvoj Slovenije (11. 10. )

Ljubljana, 10. oktobra - Jernej Šmajdek v komentarju Zakaj nujno potrebujemo več dolgčasa piše o tem, da Slovenija za razvoj ne potrebuje stalnih napetosti, nesoglasij, obračunavanj in spletk. Kot ocenjuje avtor, Slovenija potrebuje dolgčas in veliko predvidljivosti, ki pa mora biti ravno takšna, da državi omogoča, da je po potrebi tudi drzna in odzivna.