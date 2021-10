Na Brdu pri Kranju sprejem diamantnih maturantov

Ljubljana/Brdo pri Kranju, 9. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec bosta danes na Brdu pri Kranju sprejela letošnjo generacijo maturantk in maturantov, ki so na splošni in poklicni maturi dosegli vse možne točke. Diamantne maturante bo na slovesnosti nagovoril predsednik Pahor.