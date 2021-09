Na jesenskem roku splošne mature uspešnih 48 odstotkov kandidatov

Ljubljana, 16. septembra - Na jesenskemu roku splošne mature je bilo uspešnih 309 kandidatov, kar je 48,06 odstotka vseh, ki so k temu roku pristopili. Skupno je splošno maturo v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 93,92 odstotka vseh kandidatov, kar je nekoliko višji delež kot lani. Kandidati z jesenskega roka splošne mature so spričevala dobili danes.