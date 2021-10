GZS pozvala vlado k nujnemu ukrepanju glede rasti cen energentov

Ljubljana, 8. oktobra - GZS je zaradi močne rasti cen energentov vlado pozvala k nujnemu ukrepanju. Skupaj z Energetsko zbornico Slovenije je pripravila tudi predloge konkretnih ukrepov. "Smo sredi največje krize v energetiki do zdaj, gre za preživetje. Nujne so takojšnje in sistemske rešitve," je v pozivu vladi zapisal predsednik GZS Tibor Šimonka.