Industrija ob rasteh cen energentov za nujen dialog z državo

Ljubljana, 23. septembra - V GZS so zaskrbljeni nad visoko rastjo cen energentov, saj se je cena električne energije letos podvojila, cena zemeljskega plina pa povečala skoraj za trikratnik. Ob tem pa ni znan načrt, kako bo Slovenija industrijo varno in konkurenčno pripeljala do ogljično nevtralne prihodnosti, so opozorili in poudarili nujnost dialoga z državo.