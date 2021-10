Jaklitscheva na obisk k rojakom v Južni Ameriki

Buenos Aires, 8. oktobra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch danes začenja več kot enotedenski obisk pri Slovencih v Južni Ameriki. Obisk v znamenju 30. obletnice samostojnosti Slovenije bo ministrica začela v argentinski prestolnici Buenos Aires, sklenila pa predvidoma v Braziliji 17. oktobra.

Jaklitscheva se bo v Buenos Airesu srečala s predstavniki Slovenskega društva Triglav, Slovenskega prekmurskega društva Bernal in Slovenske skupnosti v Berissu v La Plati, kjer se združuje slovenska skupnost, ki je v državi že iz časov pred svetovnima vojnama.

Obiskala bo tudi vseh šest domov, v katerih se še danes zbirajo in aktivno ohranjajo slovenstvo in stik z domovino Slovenci, ki so v Argentino prišli v petdesetih letih prejšnjega stoletja. V nedeljo se bo udeležila 66. Slovenskega dne, osrednje letne prireditve slovenske skupnosti v Buenos Airesu. Ministrica bo ob tej priložnosti zbrane nagovorila ter podelila priznanja slovenskim ustanovam, ki v letošnjem letu obeležujejo pomembne obletnice delovanja, napovedujejo pri uradu.

Ministrica bo obisk izkoristila tudi za srečanje z najmlajšimi, saj bo med drugim obiskala eno od slovenskih šol v Buenos Airesu, kjer bo otrokom med drugim predstavila projekt tradicionalni slovenski zajtrk. V načrtu ima še obisk slovenskega doma za starejše, spregovorila bo tudi s predstavnicami Zveze slovenskih mater in žena.

V okviru Slovenske kulturne akcije bo imela Jaklitscheva predavanje za slovensko skupnost. Srečala pa se bo še z ravnateljem Srednješolskega tečaja Marka Bajuka, kjer mladi dijaki ob sobotah obiskujejo slovensko šolo.

Ministrica bo obiskala tudi slovensko podjetje Interpack in se sestala s člani upravnega odbora novoustanovljene Slovensko-argentinske gospodarske zbornice.

Jaklitscheva se bo v okviru obiska odpravila tudi v Bariloche, del Argentine, ki s svojim podnebjem in okoljem močno spominja na alpsko krajino in so si ga tudi zato kot primeren kraj izbrali mnogi Slovenci, ter obiskala naše rojake v Mendozi. Svoj obisk bo ministrica zaključila v Braziliji, kjer se bo srečala s tamkajšnjo slovensko skupnostjo.