Svet vlade za Slovence po svetu o stanju in potrebah slovenskih skupnosti po svetu

Ljubljana, 16. decembra - Dan po seji sveta za Slovence v zamejstvu je danes potekal hibridni svet za Slovence po svetu. Poleg predsednika sveta, premierja Janeza Janše se je seje osebno udeležilo več ministrov in državnih sekretarjev. Nekateri drugi predstavniki sveta so sodelovali prek spleta. Med drugim so govorili o stanju in potrebah slovenskih skupnosti po svetu.