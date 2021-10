Mineva 30 let od izteka moratorija na izvajanje osamosvojitvene zakonodaje in uvedbe lastnega denarja

Ljubljana, 8. oktobra - Mineva 30 let od izteka trimesečnega moratorija, ko Slovenija po brionskem sporazumu do vključno 7. oktobra 1991 ni smela izvajati osamosvojitvenih procesov. Hkrati mineva 30 let, ko je takratna slovenska skupščina sprejela zakon, s katerim je Slovenija dobila lasten denar, tolar.