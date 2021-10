Mineva 30 let od izteka moratorija na izvajanje osamosvojitvene zakonodaje

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 6. oktobra - V petek bo minilo 30 let od izteka trimesečnega moratorija, ko Slovenija po brionskem sporazumu ni smela izvajati osamosvojitvenih procesov. Nekateri so menili, da bo moratorij ustavil osamosvojitvene procese, a jih je le še pospešil. Po izteku moratorija je Slovenija prevzela nadzor nad mejami in uvedla nacionalno denarno enoto, tolar.