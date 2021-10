V Gledališču Celje nocoj premiera predstave Kozlovska sodba v Višnji Gori

Celje, 7. oktobra - V Gledališču Celje bodo nocoj premierno uprizorili predstavo za otroke Kozlovska sodba v Višnji Gori. Satirična humoreska avtorja Josipa Jurčiča in režiserja Luke Marcena na duhovit način spregovori o odnosih v majhni skupnosti, podkupljivosti, tožarjenju, sprenevedanju in koristoljubju, so sporočili iz gledališča.