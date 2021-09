Gledališče Celje s premiero za otroke Kozlovska sodba v Višnji Gori

Celje, 27. septembra - Gledališče Celje bo v petek krstno uprizorilo predstavo za otroke Kozlovska sodba v Višnji Gori. Za to predstavo so se celjski gledališčniki odločili, ker je leto 2021 Jurčičevo leto, pisatelj pa je umrl pred 140 leti, je danes na novinarski konferenci povedala upravnica gledališča Tina Kosi. To je sicer njihova tretja premiera v novi sezoni.