Župani v Gorjah z ministrom Podgorškom o širitvi vodovarstvenih območij in o odškodninah

Gorje, 6. oktobra - Župani zgornjegorenjskih občin so se danes v Gorjah srečali z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožetom Podgorškom. Predstavili so mu pobudo za širitev vodovarstvenih območij in s tem povezanim plačevanjem odškodnin kmetom za omejeno rabo zemljišč.