Ministrstvo: Z novelo zakona o vodah okrepljeno varovanje pravice dostopa do kakovostne pitne vode

Ljubljana, 24. junija - Na ministrstvu za okolje in prostor poudarjajo, da je ena njihovih prednostnih nalog zaščita vodnih virov in zagotavljanje pitne vode. Da bi okrepili varovanje ustavne pravice dostopa do kakovostne pitne vode, so pripravili novelo zakona o vodah, ki jo je DZ sprejel konec marca, državljani pa bodo o njej odločali na referendumu 11. julija.