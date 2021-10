Voditelji na večerji na Brdu govorili o vlogi EU na mednarodnem prizorišču

Brdo pri Kranju, 5. oktobra - Predsednik vlade Janez Janša je nocoj na Brdu pri Kranju gostil neformalno večerjo voditeljev članic Evropske unije, s katerimi so opravili razpravo o vlogi EU na mednarodnem prizorišču glede na nedavne dogodke v Afganistanu. Govorili so tudi o varnostnem partnerstvu ZDA, Velike Britanije in Avstralije Aukus ter odnosih s Kitajsko.