Odbora DZ zahtevata ukrepanje zoper organizatorje shodov in nasilne protestnike

Ljubljana, 4. oktobra - Odbora za notranje zadeve in za pravosodje sta na današnji skupni seji pristojne organe pozvala, naj nemudoma ukrepajo zoper organizatorje neprijavljenih shodov in nasilne protestnike. Ljubljansko upravno enoto pa je poslanska večina s sprejetim sklepom pozvala, naj prepove organizacijo shodov, na katerih bi lahko prišlo do nasilja.