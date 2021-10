Na strokovnem srečanju gostincev o problematiki gostinskega kadra

Lipica, 5. oktobra - V nadaljevanju strokovnega srečanja sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS v Lipici so se osredotočili na problematiko gostinskega kadra. Sogovorniki so se strinjali, da je dolgotrajno zaprtje dejavnosti še poglobilo kadrovske težave v panogi. Minister Janez Cigler Kralj je napovedal, da bodo preverili evidence o zaposlitvah v gostinstvu.