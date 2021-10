Na srečanju sekcije za gostinstvo in turizem o težavah in izzivih panoge

Lipica, 5. oktobra - V Lipici se je začel osrednji dan 13. strokovnega srečanja sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS. Prisotni so izpostavili posledice epidemije, ki je v panogo zarezala globoko rano, po drugi strani so tudi s pomočjo vladnih ukrepov prebrodili krizo. Ob optimističnih obetih za naprej pa bo treba naslavljati odprta vprašanja, kot je odhod kadra.