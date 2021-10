TI Slovenia: Boj proti korupciji pri dnu prioritet odločevalcev

Ljubljana, 5. oktobra - v Transparency International (TI) Slovenia niso presenečeni nad ugotovitvami Greca, da Slovenija ni zadovoljivo izpolnila priporočil s področja preprečevanja korupcije in spodbujanja integritete v državni upravi in organih odkrivanja in pregona. V TI Slovenija opozarjajo, da je boj proti korupciji pri dnu prioritet odločevalcev.