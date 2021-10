Po ugotovitvah Greca Slovenija ni zadovoljivo izpolnila nobenega od 15 priporočil

Ljubljana/Strasbourg, 5. oktobra - Slovenija ni zadovoljivo izpolnila ali obravnavala nobenega od 15 priporočil Greca iz ocenjevalnega poročila iz leta 2018, ki je obravnavalo preprečevanje korupcije in spodbujanje integritete v državni upravi in organih odkrivanja in pregona. Slovenija je delno izpolnila le eno priporočilo, je Greco navedel v poročilu.