Večer o davčnih oazah (5. 10.)

Maribor, 4. oktobra - Darja Kocbek v komentarju Oaze dvoličnosti piše o davčnih oazah, ki so eden gradbenih kamnov kazino kapitalizma. Meni, da če bi davčne oaze v EU izsušili, bi bile številne bogate evropske države, kot so Luksemburg, Nizozemska in Irska, veliko revnejše in da zato ni mogoče pričakovati, da bi takšna zakonodaja v EU lahko bila sprejeta.