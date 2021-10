Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 10.)

Ljubljana, 4. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o prihajajočem Vrhu EU-Zahodni Balkan na Brdu pri Kranju in o srečanju predsednika države Boruta Pahorja s pobudnikom protestov proti pogojem PCT Zoranom Stevanovićem. Poročale so tudi o novih okužbah s koronavirusom in napovedi mednarodne vojaške vaje v Sloveniji za zaščito pred naravnimi nesrečami.