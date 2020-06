Slovenija med državami z najvišjim deležem implementiranih priporočil Greca

Ljubljana, 4. junija - Slovenija je do konca lanskega leta implementirala dve tretjini priporočil Greca glede preprečevanja korupcije med poslanci, sodniki in tožilci. Kot kaže njihovo letno poročilo, je Slovenija med deseterico držav, ki so implementirale najvišji delež Grecovih priporočil, ki se nanašajo na poslance, sodnike in tožilce.