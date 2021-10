V Mariboru kampanja zoper hranjenje prostoživečih živali

Maribor, 4. oktobra - V Mestni občini Maribor vedno pogosteje opažajo, da občani s človeško hrano hranijo prostoživeče živali, predvsem vodne ptice, golobe in ribe. V ta namen so pričeli kampanjo z naslovom Ne hrani me! Ohrani me, s katero občane in občanke opominjajo na problematičnost takšnega početja.