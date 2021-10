Evropski poslanci o čezatlanskih odnosih, Belorusiji in zdravstvenih grožnjah

Strasbourg, 5. oktobra - Evropski parlament bo drugi dan zasedanja v Strasbourgu razpravljal o odnosih med EU in ZDA in po pričakovanjih pozval k večji avtonomiji EU. Poslanci bodo obravnavali še položaj v Belorusiji in razmere na zunanji meji EU, kamor režim v Minsku usmerja migrante. Parlament bo razpravljal tudi o odzivanju na zdravstvene in kibernetske grožnje.