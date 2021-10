Jaklitscheva v Monoštru poudarila pomen športa pri ohranjanju slovenske identitete v zamejstvu

Monošter, 2. oktobra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je v Monoštru udeležila tradicionalne prireditve Dobrodošli pri nas, športnega srečanja slovenskih športnih zamejskih organizacij in društev iz zamejstva. Ob tem je ministrica vsem sodelujočim izpostavila pomen športa pri ohranjanju slovenske identitete v zamejskem prostoru.

Tokrat je srečanje organizirala Zveza Slovencev na Madžarskem v sodelovanju s slovenskim Športnim društvom Sreberni Brejg iz Gornjega Senika. Letošnje srečanje je bilo šesto po vrsti in drugo pri rojakih iz Porabja.

Športnega dogodka so se udeležili slovenski rojaki iz vseh štirih sosednjih držav, in sicer nogometna ekipa Zveze slovenskih športnih društev v Italiji, ekipa Slovenske športne zveze iz Celovca, ekipa Zveze Slovencev na Madžarskem in ekipa predstavnikov slovenske skupnosti iz Gorskega kotarja na Hrvaškem.

Letos je slavila nogometna ekipa iz Gorskega kotarja. Bolj kot merjenju moči je srečanje namenjeno krepitvi medsebojnega sodelovanja in povezovanja ter izmenjavi izkušenj glede izzivov, s katerimi se srečujejo slovenske športne organizacije in društva v zamejstvu, navajajo v vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Po srečanju je Jaklitscheva opravila delovni sestanek z zagovornico slovenske narodnosti v madžarskem parlamentu Eriko Koles Kiss in predsednico Zveze Slovencev na Madžarskem Andrejo Kovacs.

Pogovarjale so se o nadaljnjih aktivnosti pred kratkim potrjenega programa za spodbujanje gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem in o pripravah na naslednje zasedanje slovensko madžarske mešane komisije za spremljanje sporazuma o zagotavljanju manjšinskih pravic med Slovenijo in Madžarsko. Govorile so tudi o pomembnih izzivih, s katerimi se soočajo Slovenci v Porabju.

Dogodka se je udeležila tudi generalna konzulka v Monoštru Metka Lajnšček, so še sporočili z vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.